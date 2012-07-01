Кличко еще видит возможности для согласования единых кандидатов по мажоритарке

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко надеется, что оппозиционным силам все же удастся договориться о выдвижении единых кандидатов в мажоритарных округах.

Об этом В.Кличко заявил на пресс-конференции в Броварах, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН ход соответствующих переговоров.

В.Кличко подчеркнул, что оппозиция не должна повторять тех ошибок, которые были в Обухове на выборах мэра. «Мы делаем шаг вперед. Мы на сегодняшний день готовы презентовать претендентов в кандидаты, и готовы их снимать, если кто-то из представителей оппозиции будет более рейтинговым», - сказал В.Кличко.

В то же время, по его словам, должен быть проведен праймериз для выяснения реальной поддержки кандидатов. По словам В.Кличко, такой праймериз можно провести за одну неделю и проводить его должна рабочая группа с участием всех оппозиционных сил. «Только таким образом мы сможем победить действующую власть. Мы ожидаем, что подобное будут предлагать и другие оппозиционные силы», - сказал В.Кличко. При этом он добавил, что оппозиционные силы не должны бороться друг против друга во время выборов.