Кличко еще видит возможности для согласования единых кандидатов по мажоритарке
Политик призвал провести праймериз для выяснения реальной поддержки кандидатов.
Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко надеется, что оппозиционным силам все же удастся договориться о выдвижении единых кандидатов в мажоритарных округах.
Об этом В.Кличко заявил на пресс-конференции в Броварах, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН ход соответствующих переговоров.
В.Кличко подчеркнул, что оппозиция не должна повторять тех ошибок, которые были в Обухове на выборах мэра. «Мы делаем шаг вперед. Мы на сегодняшний день готовы презентовать претендентов в кандидаты, и готовы их снимать, если кто-то из представителей оппозиции будет более рейтинговым», - сказал В.Кличко.
В то же время, по его словам, должен быть проведен праймериз для выяснения реальной поддержки кандидатов. По словам В.Кличко, такой праймериз можно провести за одну неделю и проводить его должна рабочая группа с участием всех оппозиционных сил. «Только таким образом мы сможем победить действующую власть. Мы ожидаем, что подобное будут предлагать и другие оппозиционные силы», - сказал В.Кличко. При этом он добавил, что оппозиционные силы не должны бороться друг против друга во время выборов.