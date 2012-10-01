Отмену «клеветы» в ВР наметили на утро

На официальном веб-портале ВР появилось расписание пленарного заседания на 2 октября. Рассмотрение вопроса намечено сразу после регистрации депутатов, которая начнется в десять утра.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Сегодня возле Верховной Рады Украины проходила акция журналистов и политиков против принятия закона об ужесточении ответственности за распространение клеветы.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сегодня выразил мнение, что завтра парламент отменит свое решение о принятии в первом чтении законопроекта о введении уголовной ответственности за распространение клеветы.