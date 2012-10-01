Тюремщики: никаких документов о выписке Тимошенко не предоставляли

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Никаких документов о выписке заключенной Ю.Тимошенко пенитенциарная служба не предоставляла, так как попросту не имеет таких документов и не уполномочена принимать соответствующие решения», - заявили в ГПтС.

Соответственно, подчеркнули в пресс-службе, «такие заявления осужденной являются неправдивыми и имеют целью оклеветать работников пенитенциарной системы ради собственного политического пиара».

Также в ГПтС отметили, что 30 сентября входная дверь отделения, где в настоящее время проходит курс реабилитации Ю.Тимошенко, была обустроена дополнительной защитой - укреплена металлической решеткой. «Такие меры предприняты с целью обеспечения надежной охраны осужденных женщин, которые направлены для реабилитации в данное медицинское заведение. Имеющиеся до этого времени двери (из пластика) не обеспечивали надежной охраны осужденных», - говорится в сообщении.

«Наряду с этим, комментируя некоторые абсурдные заявления осужденной Ю.Тимошенко и представителей ее защиты, ГПтС Украины отдельно информирует, что туалетную комнату в палате осужденной никто и никогда не закрывал!», - отмечают в ведомстве.

Руководство ГПтС считает поведение и заявления как непосредственно осужденной Ю.Тимошенко, так и представителей ее защиты, ничем другим, как «целеустремленной провокацией, направленной на дестабилизацию работы больницы и сотрудников Качановской колонии».

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.Тимошенко распространила заявление, в котором утверждала, среди прочего, что ей передали документы на выписку из больницы, а также об установлении дополнительной решетки в палате, где она проходит курс лечения.

«…вокруг меня сваривают новую клетку, дополнительную решетку, забирают необходимые предметы пользования, закрыли на ключ туалетную комнату и поставили вокруг меня тройное количество охраны. Пенитенциарная служба дала мне бумажку о прекращении лечения и выписку из больницы как очередную месть за мою позицию. Но они должны осознать, что все это – напрасный труд, у меня не такое телячье сердце, как у этих офицеров при службе. Со мной им просто не будет», - подчеркнула Ю.Тимошенко.