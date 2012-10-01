Тимошенко заявляет, что получила документы на выписку из больницы

Об этом говорится в опубликованном на сайте «Батькивщины» ее заявлении, которое сегодня возле харьковской больницы «Укрзалізниці», озвучил защитник Александр Плахотнюк.

«Сейчас, в эти минуты, когда я пишу это обращение, чтобы сломить меня и мою волю, вокруг меня сваривают новую клетку, дополнительную решетку, забирают необходимые предметы пользования, закрыли на ключ туалетную комнату и поставили вокруг меня тройное количество охраны. Пенитенциарная служба дала мне бумажку о прекращении лечения и выписку из больницы, как очередную месть за мою позицию. Но они должны осознать, что все это – напрасный труд, у меня не такое телячье сердце, как у этих офицеров при службе. Со мной им просто не будет», - пишет она.

Ю.Тимошенко напоминает, что в пятницу, 28 сентября, с 16.00 в клинике «Укрзалізниці» она начала акцию протеста, «такую, которую могу в этих условиях». «В этот день меня в который раз лишили права на ежемесячное свидание с людьми, которых, по закону, имеет право определять сам заключенный. Это право прямо предусмотрено Уголовно-исполнительным кодексом для каждого, кто оказался за решеткой, и вполне понятно, что никаких лимитов свиданий я не исчерпала. Но для политических узников данный закон не действует», - отмечает она.

«В знак протеста я не вернулась в тюремную палату и двое суток, включая две ночи, находилась прямо на полу у двери, куда противозаконно не допустили моих коллег, и настаивала на том, чтобы закон об их допуске был выполнен», - говорится в заявлении.

Ю.Тимошенко замечает, что суть ее протеста не в борьбе за личные права, хотя, по ее убеждению, именно на этом будет «спекулировать вся пропагандистская машина режима».

«Я прошу честных журналистов им в этом не помогать. Главная цель моего протеста – привлечь внимание к тому, что в стране Януковича больше не существует законов для всех 46 млн. людей. Силу законов украли вместе с «Укртелекомом», Межгорьем, деньгами на Евро и всем остальным. В стране Януковича законы больше не выполняют функцию фундаментальной основы жизни страны», - отмечает в заявлении бывшего премьера.

Как сообщал УНИАН, адвокат Ю.Тимошенко А.Плахотнюк заявил сегодня, что состояние здоровья экс-премьера в результате двухдневного лежащего протеста в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове ухудшилось.

«Состояние здоровья, сказать ухудшилось – это ничего не сказать. Я знаю о том, что уже один из врачей заявил, что все, что было сделано с ней до пятницы, то есть все процедуры, которые проведены до пятницы, в это двухдневное пребывание на полу сведено на нет», - сказал А.Плахотнюк.

Он отметил, что это сказал украинский врач, но не уточнил, кто именно.

По словам адвоката, во время протеста экс-премьер не принимала еду.

Справка УНИАН, Ю.Тимошенко объявила лежащую акцию протеста 28 сентября после того, как руководство Качановской колонии отказало ей во встрече с соратниками Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Григорием Немырей.

30 сентября ГПтС сообщила, что Ю.Тимошенко «в порядке исключения» получила разрешение на свидание со своими соратниками 2 октября. Свидание будет длиться до полутора часов.