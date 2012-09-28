Власенко: Тимошенко в знак протеста лежит на полу перед своей палатой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле харьковской больницы сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«В знак протеста с происходящим, сейчас Юлия Владимировна лежит на полу перед входом в ее палату, и отказывается совершать какие-либо действия до тех пор, пока не будут выполнены ее законные требования относительно допуска к ней на краткосрочное свидание тех людей, о которых она говорила. Пол бетонный», - подчеркнул С.Власенко.

Он отметил, что Ю.Тимошенко собирается лежать на полу до тех пор, пока к ней не допустят лидеров Объединенной позиции Александра Турчинова, Арсения Яценюка и Григория Немырю.

С.Власенко отметил, что лидеры оппозиции только что отбыли из больницы, но не уехали из Харькова.

Защитник отметил, что Ю.Тимошенко будет применять все возможные меры для того, чтобы добиться своего права на краткосрочное свидание.

Как сообщал УНИАН, руководство Качановской колонии отказало Ю.Тимошенко во встрече с лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Григорием Немырей.

По данным ГПтС, Ю.Тимошенко обратилась к руководству колонии с просьбой о предоставлении ей 28 сентября свидание с соратниками.

«Разрешение на такое свидание руководством учреждения предоставлено не было, о чем была информирована сама Ю.Тимошенко с разъяснением причин и ссылкой на нормативную базу», - сообщили в пенитенциарной службе.