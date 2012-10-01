Президент ПАСЕ уже обеспокоен украинскими выборами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

Президент ПАСЕ отметил, что вопрос о выборах в Украине вкратце обсуждался сегодня с утра на заседании Бюро Ассамблеи.

«Коммюнике, сделанное Андреасом Гроссом (главой миссии наблюдателей от ПАСЕ – УНИАН) и миссией, оставляет опасения, что эти выборы не пройдут так, как мы хотели бы, чтобы они прошли. Поэтому мы будем очень бдительными», - сказал президент ПАСЕ.

Ж.-К.Миньон напомнил, что не так давно Украина председательствовала в Комитете министров Совета Европы, и уже тогда украинским властям был задан ряд вопросов относительно внутренней ситуации в стране.

«Я очень сожалею, что не посчитали полезным освободить некоторых заключенных, я не решаюсь назвать их политическими, у нас состоятся дебаты на этой неделе относительно четкого определения «политический заключенный», - сказал он.

При этом президент ПАСЕ отметил, что судьба экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и ряда других политических заключенных продолжает вызывать обеспокоенность в Европе в целом и в Совете Европы в частности.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Украине запланированы на 28 октября.