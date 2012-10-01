Под ВР протестуют против «клеветы»

Под стенами парламента проходит митинг против криминализации клеветы.

Демонстранты требуют от руководителей парламентских комитетов и фракций уже 2 октября внести в повестку дня вопрос об отзыве соответствующего законопроекта, пишет Радио Свобода.

18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий введение уголовной ответственности за клевету с наказанием до пяти лет заключения.

25 сентября автор закона регионал Виталий Журавский заявил об отзыве документа. Но по регламенту сделать это может только Верховная Рада, если за это проголосует большинство депутатов.