В Подмосковье пройдет второй «Украинский молодежный форум России»

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил член оргкомитета УМФР Александр Двоеконко (г. Саратов).

«Украинский молодежный форум России – это неформальное сообщество украинских молодежных организаций и отдельных активистов, которое выполняет роль координирующего органа развития украинского молодежного движения на территории Российской Федерации. С 5 по 7 октября 2012 года мы проводим очередной, уже второй съезд», - сказал А.Двоеконко.

По его словам, целью мероприятия является сплочение украинской молодежи России и развитие украинского молодежного диаспорного движения в РФ. Это будет происходить путем налаживания сотрудничества и координации между украинскими молодежными организациями и отдельными активистами в России, а также налаживания сотрудничества представителей украинской молодежи России и мировых украинских молодежных организаций, добавил он.

По информации А.Двоеконко, в программе Форума запланирована презентации молодежных объединений, их достижений, а также обсуждение механизмов работы и предложений по усовершенствованию работы с молодежью. Кроме того, в образовательной части запланирован ряд тренингов и семинаров. Также состоится «круглый стол» с представителями ведущих украинских организаций России и Посольства Украины в РФ.

Культурная программа будет представлена в праздничном концерте «Хрустальные источники» с участием молодежных исполнителей из Украины и России.

Он также сообщил, что в этом году впервые партнером Форума стало Министерство иностранных дел Украины, которое частично профинансировало мероприятие. Среди партнеров также Национальный культурный центр Украины в Москве, Региональная общественная организация «Украинцы Москвы», Национально-культурное объединение украинцев «Криниця» г. Пушкино, Украинский Всемирный Координационный Совет и Молодой Народный Рух.

«УМФР не преследует никаких политических целей, а лишь является инструментом координации, сплочения и продвижения украинских молодежных инициатив в Российской Федерации, налаживания сотрудничества украинской молодежи России с общественными организациями мира», - отметил А.Двоеконко. При этом он добавил, что использование какой-либо партийной символики и политической агитации на форуме строго запрещено.