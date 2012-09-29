Наблюдателей от СНГ на выборах в Украине станет в десять раз больше

Об этом заявил директор CIS-EMO Алексей Кочетков на встрече с секретарем ЦК КПУ, сообщает Информационный департамент CIS-EMO.

«Демократичность и открытость нынешних выборов в Верховную Раду крайне важны для понимания того пути, по которому в ближайшей перспективе будет двигаться Украина», - заявил А.Кочетков. По его словам, «крайне странно слышать, как некоторые коллеги-наблюдатели, едва приехав в страну и не толком не ознакомившись с её социально-политическими реалиями, уже ставят под сомнения итоги выборов, которые пройдут 28 октября». Для более тщательного и всестороннего контроля электорального процесса на Украине миссия CIS-EMO увеличивает численность своих наблюдателей.

*** Миссия CIS-EMO была образована в России в 2003 году с целью наблюдения за выборами в постсоветских странах.

Уже в 2004-м эта организация наблюдала за президентскими выборами в Украине и не увидела существенных нарушений. В ее состав входят представители России, Украины, Беларуси, Армении, Молдовы, Киргизии, Латвии, Франции, Германии, Польши. От Украины, в частности, в миссию входит депутат парламента из фракции Компартии Евгений Царьков.