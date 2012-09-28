Кличко: УДАР требует от ВР, чтобы закон о клевете отменили на следующей неделе

Об этом он заявил во время общения с журналистами в городе Ананьев Одесской области.

По словам политика, этот закон является наступлением на свободу слова и дает возможность власти давить на журналистов, заводя на них под надуманными предлогами уголовные дела.

«Складывается ситуация, когда мы можем говорить о власти или хорошо, или очень хорошо», - сказал Кличко.

«Я убежден, что этот парламент должен сделать все возможное, чтобы об этом законопроекте забыли как о позорной ошибке бестолковой власти. Если же этого не случится, я убежден, что одним из первых решений новоизбранной ВР станет отмена этого позорного закона», - отметил Кличко.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что Кличко сам может стать жертвой клеветы, политик отметил: «При нормальном функционировании законодательства я смогу защитить себя в суде, но я против уголовной ответственности журналистов». Он убежден, что уголовная ответственность журналистов лишь усиливает тенденции давления на свободу слова.

Во время общения с жителями Ананьева также звучали вопросы о проблемах со свободой слова и о том, как их преодолеть. «Мы сделаем все возможное, чтобы антинародные законы были отменены уже в нашем созыве. Мы боремся за то, чтобы в Украине были европейские стандарты жизни. А в европейских странах главное - это свобода человека, и свобода слова является неотъемлемым правом каждого человека», - сказал лидер партии «УДАР».