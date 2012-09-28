Кличко говорит, что никогда не заказывал карманных соцопросов

«Мы категорически против «социологических войн», против заказных опросов, которые дисквалифицируют социологию как профессию и искажают реальные рейтинги доверия людей к политическим силам», – заявил В.Кличко. Он отметил, что «УДАР» не нуждается в таких заказных исследованиях, и никогда этого не практиковал: «Рейтинг нашей политической силы и так растет – потому что мы занимаемся реальной работой, а не будем дорисовывать себе цифры и проценты».

В.Кличко убежден, что «социологической службе, как и врачу, нужно ставить точный диагноз и замерять температуру настроений в обществе. Какой пациент захочет, чтобы врач его обманывал?».

Политик замечает, что стоит доверять опросам тех социологических служб, которые не были задействованы в манипуляциях, дорожат своей репутацией, и всегда давали лишь объективную информацию. «Таким службам нужно верить, и все хорошо знают, что это за службы», – сказал В.Кличко.

«А компаниям-однодневкам, которые используют рейтинги для того, чтобы манипулировать результатами выборов, мы, как депутаты будущей ВР, будем инициировать закон, разрешающий лишать лицензий те службы, которые манипулируют сознанием людей», – пообещал лидер «УДАРа». Он отмечает, что это является нормальной практикой для стран Европы, где компании лишают лицензии на работу, если они делают систематические ошибки в спектре процентов рейтинга.

Как сообщал УНИАН, на днях СМИ обнародовали исследование одной из социологических фирм, которая утверждала, что рейтинг «УДАРа» превысил рейтинг объединенной оппозиции.

27 сентября директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко заявил, что на сегодняшний день некоторые социологические службы умышленно используют занижение рейтинга Объединенной оппозиции «Батькивщина» и повышение рейтинга «УДАРа», чтобы разжечь между ними «войну».

«Опережает ли «УДАР» Объединенную оппозицию - я не уверен. Но то, что пытаются занизить рейтинг Объединенной оппозиции, у меня такое подозрение есть», - сказал политолог.

По его мнению, это выгодно, в первую очередь, оппонентам объединенной оппозиции.

Цель таких действий, по мнению политолога, - занижение рейтингов Объединенной оппозиции, столкновение Объединенной оппозиции и «УДАРа», или спровоцировать между ними войну, а также - дискредитация некоторых социологических служб.