В Донецкой облорганизации Батькивщины - смена руководства

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе Донецкой областной организации Объединенной оппозиции «Батькивщина».

В пресс-службе объяснили, что и Т. Павлюк, и Г. Арутюнов были сняты с занимаемых должностей решением президиума политсовета партии «Батькивщина» по причине того, что эти руководители областной парторганизации «самоустранились от работы в нынешней избирательной кампании».

В настоящее время Донецкую областную парторганизацию ВО «Батькивщина» возглавил народный депутат Сергей Пашинский, который курирует восточные регионы Украины от Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«Пашинский приехал из Киева в Донецк 25 сентября и поставил нас перед фактом о произошедших кадровых изменениях», - сказали в пресс-службе.