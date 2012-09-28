В Донецкой облорганизации Батькивщины - смена руководства
В Донецкой области председатель областной партийной организации ВО «Батькивщина» – народный депутат Гарегин Арутюнов и его заместитель Татьяна Павлюк уволены с занимаемых должностей.
Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе Донецкой областной организации Объединенной оппозиции «Батькивщина».
В пресс-службе объяснили, что и Т. Павлюк, и Г. Арутюнов были сняты с занимаемых должностей решением президиума политсовета партии «Батькивщина» по причине того, что эти руководители областной парторганизации «самоустранились от работы в нынешней избирательной кампании».
В настоящее время Донецкую областную парторганизацию ВО «Батькивщина» возглавил народный депутат Сергей Пашинский, который курирует восточные регионы Украины от Объединенной оппозиции «Батькивщина».
«Пашинский приехал из Киева в Донецк 25 сентября и поставил нас перед фактом о произошедших кадровых изменениях», - сказали в пресс-службе.