Объединенная оппозиция добилась включения своих представителей в УИК Мариуполя

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», «сегодня утром главы комиссий и их вожаки услышали выдвинутый ультиматум о намерении жестко блокировать работу комиссий в случае безосновательного невключения представителей оппозиции в состав УИК. Они внесли изменения в свое вчерашнее решение, которым отклонили всех кандидатур от оппозиции, и приняли представление от фракций «Блок Юлии Тимошенко – «Батькивщина» и «Наша Украина – Народная Самооборона» и партий ВО «Батькивщина», «Гражданская позиция», Народный Рух Украины, Европейская партия Украины, партия «Реформы и Порядок».

Впоследствии состоялась жеребьевка, по результатам которой представители Объединенной оппозиции получили по 6 мест в участковых избирательных комиссиях избирательного округа № 57 и по 5 мест в участковых избирательных комиссиях избирательного округа № 58 Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября фракции «Блок Юлии Тимошенко – «Батькивщина» и «Наша Украина – Народная Самооборона» и партии ВО «Батькивщина», «Гражданская позиция», Народный Рух Украины, Европейская партия Украины, партия «Реформы и Порядок» внесли в окружные избирательные комиссии в одномандатных избирательных округах № 57 и 58 Мариуполя Донецкой области представления о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий.

Представления были внесены в сроки, определенные Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», и содержали всю необходимую информацию, предусмотренную законодательством. Секретари комиссий в округах № 57 и 58 приняли данные представления.

Однако 19 сентября все кандидатуры от этих фракций и партий по надуманным причинам были отклонены. В тот же день Объединена оппозиция «Батькивщина» подала в Донецкий окружной административный суд ходатайство об обеспечении иска о признании решений глав окружных избирательных комиссий № 57 и 58 Мариуполя недействительными.