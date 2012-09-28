Завтра оппозиция обнародует видео с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге возле харьковской больницы сообщил один из лидеров Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

«Нас не допустили, но есть и хорошие новости, завтра мы обнародуем видео с Ю.Тимошенко», - сказал А.Яценюк.

На уточняющие вопросы, выступит ли в видеоролике Ю.Тимошенко с обращением, где именно было снято видео и кто сделал записи, А.Яценюк сказал: «Завтра мы его увидим, мы это не комментируем».

Как сообщал УНИАН, руководство Качановской колонии отказало Ю.Тимошенко во встрече с лидерами оппозиции А.Яценюком, Александром Турчиновым и Григорием Немырей.

По данным ГПтСУ, Ю.Тимошенко обратилась к руководству колонии с просьбой о предоставлении ей 28 сентября свидания с соратниками.

«Разрешение на такое свидание руководством учреждения предоставлено не было, о чем была проинформирована сама Ю.Тимошенко с разъяснением причин и ссылкой на нормативную базу», - сообщили в пенитенциарной службе.