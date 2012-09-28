Жириновский: Надо проучить Совет Европы

Об этом сообщает РИА Новости.

В ПАСЕ 2 октября будет рассматриваться большой обзорный доклад по обязательствам РФ перед Советом Европы. По его итогам, как ожидается, будет принята резолюция, которую Москва посчитала антироссийской. Накануне спикер Госдумы Сергей Нарышкин, который должен был выступить на осенней сессии ПАСЕ с докладом, заявил, что не поедет в Страсбург, объяснив это решение тем, что его предложения вряд ли будут услышаны. Тем не менее российская делегация заявляла, что намерена принять участие в сессии.

"Я бы отказался всей делегацией ехать. Надо проучить Совет Европы. Буду требовать с трибуны парламента всей делегацией не ехать в ПАСЕ", - сказал Жириновский журналистам в пятницу перед началом пленарного заседания.

По его мнению, Совет Европы и отдельные его представители не имеют право указывать стране, какие законы принимать, и упрекать Россию за то, что здесь сажают хулиганов в тюрьму. Он поддержал решение Нарышкина не ехать на ПАСЕ. "Надо вообще поставить вопрос о временном приостановлении членства в Совете Европы и не давать наш взнос на 13-й год - сэкономим 20 миллионов (евро)", - заявил Жириновский. Он добавил, что Россия ежегодно вносит эту сумму на содержание организации.

"Пусть научатся себя вести, тогда в 14-м году будем ездить и делать взносы", - заявил политик.

Позже, выступая на пленарном заседании, Жириновский подчеркнул, что за 15 лет членства в Совете Европы наша страна заплатила 300 миллионов евро.

"(Глава международного думского комитета, глава делегации в ПАСЕ Алексей) Пушков не вправе решать вопрос (ехать делегации или нет). От имени фракции ЛДПР прошу нашу делегацию не ехать, чтобы там не обыгрывали, что это председатель палаты чего-то испугался", - сказал лидер ЛДПР с трибуны.

Он отметил, что некоторые члены Совета Европы осуждают фильм "Невиновность мусульман", то есть защищают эту религию, но "когда глумятся над православной религией, не только не осуждают, но и пытаются премию Сахарова дать".

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия"Андрей Воробьев напомнил журналистам, что в самое ближайшее время российская делегация в составе 17 человек выезжает на осеннюю сессию ПАСЕ, где, как и прежде, все представители парламентских партий будут принимать участие и отстаивать интересы страны. Вместе с тем, по его словам, партия поддерживает решение спикера Госдумы об отмене поездки в Страсбург.

"Сергей Евгеньевич (Нарышкин) свою поездку отменил, и мы его абсолютно поддерживаем. Первая в истории поездка (политика такого уровня) предполагала конструктивный диалог, но сегодня некоторые представители Европы решили нам указывать, как мы живем" - сказал Воробьев, отметив при этом, что те же страны игнорируют при этом свои внутренние проблемы.

Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг также отметил, что Европе не следует вмешиваться во внутренние дела России.

"Наша фракция считает, что да, конечно, у нас есть проблемы, но мы считаем, что это внутрироссийские проблемы, которые будем решать без подсказок извне", - заявил Гартунг журналистам.

Ранее глава российской делегации Пушков заявил журналистам, что Россия не собирается бойкотировать сессию ПАСЕ или устраивать демарши. Он также отметил, что РФ негативно воспримет возможный перевод мониторинга на уровень комитета министров и может осложнить сотрудничество с Советом Европы.