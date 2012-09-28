Азаров сегодня в Ялте встретится с Медведевым

Встреча глав правительств проходит в Ливадийском дворце. Перед ее началом главы государств сфотографировались у входа в здание на фоне государственных флагов стран-участниц СНГ. Об этом сообщают РИА Новости.

Как ожидается, по окончании заседания в узком составе состоится беседа в расширенном формате, после чего страны, входящие в объединение ЕврАзЭС, подпишут ряд документов о сотрудничестве. На заседании планируется обсудить вопросы расширения зоны свободной торговли (ЗСТ) на пространстве СНГ, углубления инновационного сотрудничества и создания информационного канала Содружества. Главная среди интеграционных тем - ускорение ратификации договора о зоне свободной торговли в СНГ.

Как сообщал УНИАН, в рамках совета глав правительств СНГ премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер-министр России Дмитрий Медведев проведут двустороннюю встречу. Предполагается, что двусторонняя встреча состоится после первой сессии третьего международного инвестиционного форума "Ялтинские деловые встречи".