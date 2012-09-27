Азаров в Ялте встретится с Медведевым

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Кроме этого, у Д.Медведева запланированы встречи с премьер-министрами Беларуси, Молдовы и Армении.

Предполагается, что двухсторонние встречи пройдут после участия в заседании совета глав правительств СНГ и первой сессии третьего международного инвестиционного форума “Ялтинские деловые встречи”.