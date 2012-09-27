Азаров в Ялте встретится с Медведевым
15:56, 27 сентября 2012Политика
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Завтра, 28 сентября, в Ялте в рамках совета глав правительств СНГ премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер-министр России Дмитрий Медведев проведут двухстороннюю встречу.
В Ялте состоится инвестиционный форум
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Кроме этого, у Д.Медведева запланированы встречи с премьер-министрами Беларуси, Молдовы и Армении.
Предполагается, что двухсторонние встречи пройдут после участия в заседании совета глав правительств СНГ и первой сессии третьего международного инвестиционного форума “Ялтинские деловые встречи”.
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