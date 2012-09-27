Яценюк готов поддержать Третьякова?

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил оппозиционный депутат Александр Третьяков, баллотирующийся в этом округе.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кого из мажоритарщиков округа №218 на самом деле поддерживают лидеры оппозиции, Александр Третьяков заявил, что разговаривал на эту тему с Арсением Яценюком.

«Арсений Петрович сказал мне, что ему не принципиально, кто на округе выиграет из оппозиционных кандидатов, - объяснил позицию Яценюка Третьяков. – Главное, чтобы не прошли кандидаты от власти: официальный представитель Партии регионов или их скрытый фаворит. А в том, что я в случае избрания в Верховную Раду однозначно войду в демократическую коалицию, Арсений Яценюк абсолютно уверен».