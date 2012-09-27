Третьяков: Суд покрывает фальсификаторов из ОВК

В своем иске доверенное лицо Игорь Романюк требовал отклонить представления от 24 партий по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий, поданных 19 сентября 2012 года в ОВК в нарушение сроков, предусмотренных избирательным законодательством.

«Несмотря на то, что представления были поданы 19 сентября, о чем есть соответствующая запись в журнале регистрации ОИК округа № 218, суд принял решение в пользу ответчика – Окружной избирательной комиссии, - прокомментировал решение Игорь Романюк. «Таким образом, выходит, что вносить кандидатуры в состав комиссий можно вообще в любой день до 28 октября. Не понятно, зачем тогда закон устанавливает сроки избирательного процесса», - считает Игорь Романюк.

Оппозиционный депутат Александр Третьяков, баллотирующийся по округу №218, считает, что с помощью подобных судебных манипуляций власти покрывают готовящуюся фальсификацию выборов. Однако, по мнению Третьякова, ни нарушения, ни несправедливые судебные решения не смогут помешать его победе.

«Я уверен в своей победе, потому что чувствую за собой поддержку избирателей моего округа. Ни нарушения со стороны ОВК № 218, ни заангажированные судебные решения не смогут этому помешать», - заявил Александр Третьяков в интервью журналистам.

Также политик сообщил о том, что проинформировал мировую общественность об указанных нарушениях. "Решения суда мы перевели на немецкий, французский и английский языки, и направили в посольства со своими пояснениями, чтобы показать мировой общественность, как проходят "честные" выборы в Украине", - сказал он.

Ранее заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в своем ответе на заявление доверенного лица Александра Третьякова отметил, что Окружная избирательная комиссия по округу № 218 нарушила закон, не придерживаясь сроков представления кандидатур в состав участковых избирательных комиссий. По мнению Магеры, ОИК № 218 должна была отклонить кандидатуры от 24 партий в состав участковых комиссий из-за нарушения сроков.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.