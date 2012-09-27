В ЕС дали понять, что саммита с Украиной в этом году не будет

Об этом сообщается на странице Facebook официального представительства Европейского Союза в Украине.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября министр иностранных дел Украины Константин Грищенко спрогнозировал проведение саммита Украина - Европейский Союз до конца этого года. «Саммит запланирован до конца года», - сказал руководитель МИД журналистам в Ялте в кулуарах 9-го форума «Ялтинской европейской стратегии».

Впрочем, на уточняющий вопрос журналистов, состоится ли саммит, К.Грищенко дал понять, что сейчас об этом говорить преждевременно, отметив, что это «то же, что спрашивать: взойдет ли солнце».

В тот же день комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле, фактически, уклонился от ответа на аналогичный вопрос. При этом Ш.Фюле заметил, что обычно подобные встречи проводятся осенью.