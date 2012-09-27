Новый парламент ничего не изменит (опрос)

Об этом во время круглого стола «Украина накануне парламентских выборов: оправдаются ли ожидания граждан?» сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, который представил результаты социологического и экспертного опросов.

Эксперт отметил, что на вопрос, изменится ли общественно-политическая ситуация после выборов, 41% респондентов ответили, что не изменится, а 28% вообще не нашли ответа на этот вопрос. При этом улучшение ожидают лишь 23%, в то же время ухудшение – 7%.

А.Быченко отметил, что от нового парламента граждане все же ожидают улучшения в экономике в целом и благосостояния отдельных домохозяйств в частности, а также наведение порядка в государстве. При этом, единственная сфера, где преобладают позитивные ожидания, – это сближение Украины с Россией, показывает исследование.

Эксперт также объяснил, что негативная оценка работы нынешнего парламента гражданами объясняется их убеждениям, что парламент, в первую очередь, защищает интересы представителей крупного капитала, руководителей органов государственного управления и теневой бизнес. «Лишь 17% считают, что эта деятельность направлена на защиту интересов граждан Украины в целом», - сообщил А.Быченко.

А.Быченко отметил, что на вопрос, кто больше всего влияет на решение парламента, 30,5% опрошенных граждан ответили, что это олигархи.

Также он подчеркнул, что на формирование негативного имиджа парламента имеет влияние и имидж партий.