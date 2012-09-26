Батькивщина: В Киеве раздают фальшивую газету с обращением Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции “Батькивщина”.

По информации Киевского городского штаба, газету раздавали в центральной части города возле станций метро.

Формат издания стандартен, фото и некоторые материалы использованы из информационных и видеоархивов «Батькивщины». В то же время, отмечают в “Батькивщине”, газета содержит материалы, которые противоречат позиции политического объединения. В частности, на колонках газеты размещено сфальсифицированное обращение Юлии Тимошенко к председателю партии «УДАР» Виталия Кличко. В тексте обращения Ю.Тимошенко якобы критикует самого В.Кличко, его политическую силу и выступает с радикальными призывами. Под обращением стоит подпись: «Всегда ваша Юлия Тимошенко, г. Харьков, тюрьма, 3. 09.2012 г.».

Выходные данные фальшивой газеты идентичны данным центрального издания ОО «ВО«Батьківщина» и узнать о настоящем тираже фальшивки пока не удалось.

«Можно понять власть, которая, зная силу веры людей слову Юлии Тимошенко, прибегает к искажению меседжей партии и фабрикует откровенную ложь от ее имени. Мы просим киевлян не верить в «чернуху» от власти», - заявляют в “Батькивщине”.

Оппозиция также обращается к гражданам с просьбой сообщать о случаях появления «черного» пиара в Киеве для того, чтобы остановить распространение такой неправдивой информации.