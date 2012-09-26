КИУ: выборы будут относительно честными

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил, выступая на конференции, организованной Европейским политическим центром и фондом “Украинская политика”.

“Посмотрим, как состоится голосование, как состоится подсчет голосов, но мне кажется, что Украина все-таки сдаст этот экзамен. Не на «отлично», но результат все-таки будет отражать волеизъявление граждан”, - сказал он.

А.Черненко отметил, что наибольшей проблемой нынешних выборов является подкуп избирателей, который осуществляется как непрямым способом - с помощью подарков, раздачи продуктовых наборов и тому подобное, так и в прямой форме в виде предложения заплатить за нужное голосование.

“Мы призываем власть реагировать на это”, - сказал А.Черненко. Он добавил, что уже есть несколько судебных решений, когда кандидатам были вынесены предупреждения.

Вместе с тем, председатель Комитета избирателей отметил, что никаких других санкций, кроме предупреждения, украинское законодательство к нарушителям закона о выборах не предусматривает.