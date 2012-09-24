Адвокат Тимошенко: Партия регионов пыталась повлиять на Сенат США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, комментируя принятую 22 сентября Сенатом США резолюцию.

«Неправда, что МИД не занималось блокированием этой резолюции. Занималось. Представители МИД обивали пороги офисов сенаторов, я видел это лично. Представители Партии регионов делали то же: они искали хотя бы одного сенатора, который бы был готов в этой ситуации просто сказать: «Я даже не отрицаю, я прошу отложить», - сказал он.

По словам С.Власенко, чтобы Сенат США отложил рассмотрение резолюции по Украине, необходимо, чтобы вопрос к ней имел хотя бы один сенатор.

«Все члены Сената высказались за резолюцию. Чтобы эта резолюция была отложена, Партии регионов достаточно было найти одного сенатора, одного из ста, и резолюция была бы отложена», - отметил С.Власенко.

По его словам, Сенат обратился к Госдепартаменту Соединенных Штатов «с требованием об ограничении въезда на территорию США тех лиц, которые прямо причастны к политическим репрессиям у Украины».

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Кроме этого, защитник отметил, что в резолюции содержится требование освободить Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что не считают целесообразным комментировать резолюцию, принятую Сенатом США, потому что она имеет декларативный характер.