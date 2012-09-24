Оппозиция скажет Госдепу, кого из украинских чиновников не впускать в США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал защитник экс-премьер-министра, народный депутат Украины Сергей Власенко.

«Мы обратимся в Государственный департамент как Объединенная оппозиция с нашим виденьем ситуации, с нашим вариантом списка, но окончательное решение будет принимать, конечно же, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки», - сказал С.Власенко.

По его мнению, в список украинских должностных лиц, которым следует ограничить въезд на территорию США, должены попасть высшие должностные лица, руководители правоохранительных органов, прокуроры, следователи, судьи, причастные к делу Ю.Тимошенко.

С.Власенко выразил убеждение, что Госдепартамент США поддержит резолюцию Сената США относительно Украины.

В то же время он выразил мнение, что даже если Госдеп США примет список лиц, которым будет ограничен въезд, этот список вряд ли будет обнародован. «Я не уверен, что эти списки будут публиковаться», - заметил С.Власенко.

Он также не спрогнозировал, когда Госдепартамент США может принять такое решение.