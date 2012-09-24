Оппозиция скажет Госдепу, кого из украинских чиновников не впускать в США

17:15, 24 сентября 2012
Политика
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Объединенная оппозиция «Батьківщина» предложит Государственному департаменту США список украинских должностных лиц, которым следует ограничить въезд на территорию Соединенных Штатов Америки.

Власенко обещает передать список

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал защитник экс-премьер-министра, народный депутат Украины Сергей Власенко.

«Мы обратимся в Государственный департамент как Объединенная оппозиция с нашим виденьем ситуации, с нашим вариантом списка, но окончательное решение будет принимать, конечно же, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки», - сказал С.Власенко.

По его мнению, в список украинских должностных лиц, которым следует ограничить въезд на территорию США, должены попасть высшие должностные лица, руководители правоохранительных органов, прокуроры, следователи, судьи, причастные к делу Ю.Тимошенко.

С.Власенко выразил убеждение, что Госдепартамент США поддержит резолюцию Сената США относительно Украины.

В то же время он выразил мнение, что даже если Госдеп США примет список лиц, которым будет ограничен въезд, этот список вряд ли будет обнародован. «Я не уверен, что эти списки будут публиковаться», - заметил С.Власенко.

Он также не спрогнозировал, когда Госдепартамент США может принять такое решение.

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