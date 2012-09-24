Волге дали 5 лет тюрьмы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий судебный вердикт был вынесен сегодня после почти 4-хчасового объявления текста коллегии судей председательствующей судьей Татьяной Овсепян.

Таким образом, суд признал Волгу виновным в попытке получения 500 тыс дол взятки.

Одновременно суд принял решение не удовлетворять просьбу прокуратуры о конфискации имущества В.Волги, но, в то же время, лишить его права в течение трех лет занимать организационно распорядительные и административно исполнительные должности в организациях и учреждениях всех форм собственности.

Комментируя по завершению оглашения приговора ход событий, в интервью журналистам В.Волга отметил, что, по его мнению, то, что написал суд - это «находка».

По словам В.Волги, назначенный срок наказания это практически то, что просила прокуратура, и суд выполнил эту просьбу.

Отвечая на вопрос, будет ли подаваться апелляционная жалоба, он сказал: «Да, конечно, мы будем подавать апелляцию. Сейчас будем изучать материалы, думать и готовить ее».

Апелляция может быть подана в течение 15 суток с момента оглашения приговора.