Закарпатское село признало румынский язык региональным

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сельский голова Белой Церкви Раховского района Закарпатской области Юрий Беринде.

По его словам, решение было принято на 12-й сессии Белоцерковского сельсовета еще 14 августа 2012 года. Решение принято в соответствии с положениями Закона Украины «О принципах государственной языковой политики».

За принятие этого решения было проголосовано единогласно, уточнил Ю.Беринде. Он также добавил, что на этой сессии присутствовали 16 депутатов из 21-го.

По словам Ю.Беринде, румынский язык будет использоваться в делопроизводстве и административных документах, причем почти ничего не изменится в работе сельского совета с принятием закона.

«Мы уже десятки лет работаем на двух языках, поэтому не видим никаких проблем в исполнении требований закона о языках. Сколько такого было, что люди приходят и пишут заявления либо подают другие документы, написанные на румынском языке, а мы уже их переводим на украинский. В сельском совете Белой Церкви все владеют и украинским, и румынским», - добавил Ю.Беринде.

При этом он отметил, что, учитывая такую ситуацию, а также то, что 99% население Белой Церкви – румыны, дополнительных средств на выполнение норм закона почти не нужно.

Однако проблемы с переводом, содержанием работников-переводчиков и тому подобное могут возникнуть на районном уровне, где действительно будет потребность в привлечении дополнительных ресурсов.

Справка УНИАН. По данным сельского головы Белой Церкви Ю.Беринде, в населенном пункте проживает 3200 человек.

Село Белая Церковь Раховского района Закарпатской области – одно из пяти сел Раховского района, где румыны составляют большинство населения. В этих селах работают школы с румынским языком обучения, написи на указателях и учреждениях продублированы на румынском языке.

Согласно результатам всеукраинской переписи населения 2001 года, румыны составляли 11,6% населения Раховского района (10,5 тыс. человек) и являются в нем наибольшим этническим меньшинством. В селе Белая Церковь Раховского района Закарпатской области идентифицировали себя румынами 99% жителей.

На сегодняшний день венгерский язык признан региональным в городе Берегово и Береговском районе, а молдавский (румынский) - в селе Тарасовцы Черновицкой области.