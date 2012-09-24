Закарпатское село признало румынский язык региональным
В селе Белая Церковь Раховского района Закарпатской области румынскому языку предоставили статус регионального.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сельский голова Белой Церкви Раховского района Закарпатской области Юрий Беринде.
По его словам, решение было принято на 12-й сессии Белоцерковского сельсовета еще 14 августа 2012 года. Решение принято в соответствии с положениями Закона Украины «О принципах государственной языковой политики».
За принятие этого решения было проголосовано единогласно, уточнил Ю.Беринде. Он также добавил, что на этой сессии присутствовали 16 депутатов из 21-го.
По словам Ю.Беринде, румынский язык будет использоваться в делопроизводстве и административных документах, причем почти ничего не изменится в работе сельского совета с принятием закона.
«Мы уже десятки лет работаем на двух языках, поэтому не видим никаких проблем в исполнении требований закона о языках. Сколько такого было, что люди приходят и пишут заявления либо подают другие документы, написанные на румынском языке, а мы уже их переводим на украинский. В сельском совете Белой Церкви все владеют и украинским, и румынским», - добавил Ю.Беринде.
При этом он отметил, что, учитывая такую ситуацию, а также то, что 99% население Белой Церкви – румыны, дополнительных средств на выполнение норм закона почти не нужно.
Однако проблемы с переводом, содержанием работников-переводчиков и тому подобное могут возникнуть на районном уровне, где действительно будет потребность в привлечении дополнительных ресурсов.
Справка УНИАН. По данным сельского головы Белой Церкви Ю.Беринде, в населенном пункте проживает 3200 человек.
Село Белая Церковь Раховского района Закарпатской области – одно из пяти сел Раховского района, где румыны составляют большинство населения. В этих селах работают школы с румынским языком обучения, написи на указателях и учреждениях продублированы на румынском языке.
Согласно результатам всеукраинской переписи населения 2001 года, румыны составляли 11,6% населения Раховского района (10,5 тыс. человек) и являются в нем наибольшим этническим меньшинством. В селе Белая Церковь Раховского района Закарпатской области идентифицировали себя румынами 99% жителей.
На сегодняшний день венгерский язык признан региональным в городе Берегово и Береговском районе, а молдавский (румынский) - в селе Тарасовцы Черновицкой области.