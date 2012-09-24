Оппозиционерка: в Украине создается плацдарм для «сталинского» голосования

Законопроект о клевете вбросили, чтобы отвлечь внимание общества от нарушений во время избирательной кампании. Об этом в эфире 5 канала заявила народный депутат, член фракции Блока «НУ-НС» Ирина Геращенко.

«Я хочу акцентировать внимание на время, когда был принят этот закон - в разгар избирательной кампании, когда каждый день все средства массовой информации, как сводки с фронтов, получают информацию о том, что происходит с формированием ОИК, участковых избирательных комиссий, где идут махинации, мухляж, фальсификации. И все это создает плацдарм для правильного «сталинского» голосования. Для того, чтобы отвлечь от этого внимание, чтобы сейчас обсуждали не избирательную кампанию, давайте что-то бросим в общество, чтобы журналисты перевозбудились и начали обсуждать», - отметила она.