Шевченко сетует, что политика - нелегкое дело, но бросать ее не собирается

Кандидат в народные депутаты от партии «Украина - Вперед!» Андрей Шевченко заверяет, что не прекратит заниматься политикой даже в случае, если его политическая сила не войдет в следующий состав парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Если такого не произойдет, то я, бесспорно, буду продолжать дальше развивать наши идеи, нашу партию. Потому политическая карьера на этом в любом случае не завершится», - сказал А.Шевченко.

А.Шевченко сознался, что теперь ему нелегко, поскольку приходится много ездить по регионам и общаться с людьми. «Но я выдерживаю, мне нравится», - сказал он.