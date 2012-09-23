Шевченко сетует, что политика - нелегкое дело, но бросать ее не собирается
10:31, 23 сентября 2012Политика
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Футболист Шевченко заверяет, что будет заниматься политикой, даже если его партия не пройдет в ВР.
Андрей Шевченко утверждает, что в политику пришел надолго
Кандидат в народные депутаты от партии «Украина - Вперед!» Андрей Шевченко заверяет, что не прекратит заниматься политикой даже в случае, если его политическая сила не войдет в следующий состав парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью «5 каналу».
«Если такого не произойдет, то я, бесспорно, буду продолжать дальше развивать наши идеи, нашу партию. Потому политическая карьера на этом в любом случае не завершится», - сказал А.Шевченко.
А.Шевченко сознался, что теперь ему нелегко, поскольку приходится много ездить по регионам и общаться с людьми. «Но я выдерживаю, мне нравится», - сказал он.
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