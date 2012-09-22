Шевченко божится добросовестно работать, если пройдет в ВР
12:10, 22 сентября 2012Политика
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Кандидат в народные депутаты от партии «Украина-вперед!», футболист Андрей Шевченко обещает добросовестно ходить на заседания Верховной Рады в случае избрания в парламент.
Шевченко говорит, что не просто так идет
Об этом он заявил в эфире «Большой политики», отвечая на вопрос, не выйдет ли так, что он, как некоторые известные лица, будет принимать участие в избирательной кампании, а после прохождения в ВР работать там не будет.
«Конечно, буду работать. И не просто буду работать, а буду все делать для того, чтобы у нас развивался спорт и физическая культура», - сказал А.Шевченко.
Он отметил, что очень много сделал для страны как спортсмен и принял для себя решение сделать что-то как политик. «Я точно знаю те направления, где я могу помочь своей стране. Поэтому мне просто и легко», - сказал А.Шевченко.
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