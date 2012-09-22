УДАР поймал окружком на фальсификации жеребьевки по УИК (фото)

О нарушении закона во время жеребьевки сообщил кандидат от «УДАР» на 151 округе Тарас Кутовой.

В частности, в жеребьевке приняли участие те партии, которые имеют фракции в нынешней Верховной Раде и должны автоматически включаться в комиссии.

После завершения процедуры жеребьевки и формирования списков членов участковых избирательных комиссий представители оппозиции попросили проверить жребий. В результате выяснилось, что бумажки с номерами провластных политических сил были свернуты в небольшие тугие жребии в форме квадрата, а оппозиционных - в большие и продолговатые.

Представители «УДАР» заявляют о нелегитимности подобной жеребьевки - ведь она превратилась в фикцию, где просто вытаскивали жребий нужной формы и размера.

В «УДАР» напоминают, что во время внеочередных выборов в ВР в 2007 году процедура жеребьевки выглядела по-другому: конверты с вложенными в них карточками доставали из одного большего по размеру конверта и помещали в барабан, из которого после перемешивания представители партий по очередности вытягивали из барабана конверты с карточками. ЦИК изменила этот порядок проведения жеребьевки за 5 дней до заседания окружных избирательных комиссий, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии.

В «УДАР» заявляют, что нарушения процедуры жеребьевки при формировании УИК имеют системный и массовый характер по всей стране.