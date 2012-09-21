Литвин не верит в возможность нового Майдана

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу.

«Майдана у нас не будет и я надеюсь, что сработает естественный предохранитель, который присущ нашим людям, и здравый смысл возобладает в участников избирательного процесса», - сказал В.Литвин.

"Если я не ошибаюсь, Адам Михник сказал, что худшее в коммунизме то, что наступает после коммунизма. Перефразируя, я скажу, что худшее в Майдане, что наступает после Майдана", - заявил он.

По словам Литвина, очевидно «транзитные страны», которые переходят из одного состояния в другое, уже пережили «цветные революции», и им на смену приходят сетевые революции, когда нет очевидного вождя, митингов.

Спикер выразил надежду, что выборы в ВР в Украине состоятся приемлемым образом.