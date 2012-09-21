Коммунисты хотят знать, кто следит за Симоненко

За народными депутатами и кандидатами в нардепы от КПУ ведется незаконное наружное наблюдение. Об этом заявляют в пресс-службе Коммунистической партии Украины.

На всем протяжении избирательной поездки лидера Компартии, народного депутата Украины и первого номера избирательного списка КПУ Петра Симоненко в Херсонской области, которая проходила с 20 по 21 сентября 2012 года, его сопровождали машины с поддельными номерами: Фольксваген Пассат, с номерами которые числятся за микроавтобусом, и Тойота Прадо, - отмечено в заявлении.

В одной из машин, следивших за Петром Симоненко, по сообщению пресс-службы КПУ находился начальник службы наружного наблюдения Херсонского УВД Козелец Сергей Григорьевич. Во всяком случае, так значилось в предъявленных им после настойчивых требований Петра Симоненко документах. В этой связи, Центральный избирательный штаб КПУ обращается к руководству УВД Херсонской области с требованием обьяснить, «кто дал незаконное распоряжение следить за народным депутатом».



На устный запрос народного депутата, сделанный по горячим следам ответ до сих пор не получен, - жалуются коммунисты.

Поэтому, свой запрос для проверки изложенных фактов Центральный избирательный штаб КПУ направляет на электронную почту МВД Украины.