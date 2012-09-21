Литвин скромничать не стал: «Я войду в новый парламент»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин убежден, что он будет избран в парламент следующего созыва.

Об этом В.Литвин заявил в интервью 5-му каналу, отвечая на вопрос будет ли он создавать свою группу в следующем составе ВР, в случае если будет избран.

«Я войду в новый парламент», - сказал В.Литвин.

Спикер добавил, что это будут новые реалии и он будет работать в первую очередь на своих избирателей, живущих в округе, где он баллотируется. «Не считаю, что ключевым и главным будет что-то создать или куда-то войти. У меня такого в планах абсолютно нет», - сказал В.Литвин. В то же время он признал, что все-таки придется координировать свою работу с другими депутатами и искать поддержку, чтобы провести те или иные решения. «Эти игрища - они не для меня и я абсолютно на это не пристаю и их не организовываю», - добавил он. В.Литвин также не исключил, что придется вносить изменения в Регламент ВР, чтобы обеспечить права и возможности тех депутатов, которые избраны в мажоритарных округах, но не хотят присоединяться к какой-либо политической силе.