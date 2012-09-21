Из ОИК № 218 продолжают поступать сигналы о нарушениях

Сегодня, по информации доверенного лица, в 17.00 должна была состояться жеребьевка кандидатур в состав участковых избирательных комиссий.

«Тем не менее, в 17.00 председатель ОИК объявил, что электронная система «Выборы» не работает», - сказал Игорь Романюк журналистам. – Поэтому у комиссии не было возможности до начала жеребьевки сформировать списки, которые формируются в этой системе. Председатель предложил сделать перерыв, пока система «Выборы» заработает.

Парадокс заключается в том, что перерыв может продолжаться до 24.00 или даже до завтрашнего дня, но, согласно закону, пояснил Романюк, жеребьевка должна состояться сегодня, ведь 21 сентября – последний день для проведения жеребьевки.

«Похоже, что ОИК №218 старается последовательно совершить все возможные нарушения избирательного законодательства, которые только можно придумать», - резюмировал Игорь Романюк.

Напомним, что сегодня оппозиционный депутат Александр Третьяков заявил, что члены окружной избирательной комиссии по округу №218 сознательно встали на путь соучастия в будущей фальсификации результатов народного волеизъявления.



«Сознательно, открыто, после предупреждения об административной и уголовной ответственности за нарушения избирательного законодательства, члены ОИК незаконно приняли решение о регистрации представлений 24-х субъектов избирательного процесса», - сказал политик.

«В ночь с 18 на 19 сентября, после того, как завершился срок подачи документов, 24 субъекта избирательного процесса зарегистрировали свои представления в ОИК, - пояснил журналистам ситуацию в ОИК №218 Александр Третьяков. – 20-го сентября на заседании окружной избирательной комиссии, члены ОИК фактически легализовали эти нарушения закона. Таким образом, вместо того, чтобы пресечь фальсификацию в зародыше, члены ОИК запустили этот механизм на округе №218. Для чего это делается? Очевидно, что определенным силам выгодно, чтобы «нужные» партии имели больше шансов во время жеребьевки. Это в свою очередь даст им возможность провести в УИК сотни «своих» людей, что указывает на подготовку масштабных фальсификаций».