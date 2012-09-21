Герман верит, что Янукович не подпишет закон о клевете в нынешнем виде

Советник Президента – руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман считает, что Президент Украины Виктор Янукович не подпишет закон об усилении ответственности за клевету в нынешней редакции.

Об этом она сказала в интервью интернет-изданию «Главком».

А.Герман убеждена, что при подготовке этого законопроекта ко второму чтению его положения будут принципиально изменены. «Если мы и получим какой-то такой закон, то он будет значительно более лоялен и значительно более приспособлен к нынешней украинской ситуации. До того, как мы создадим независимые украинские суды, я не думаю, что данный закон в нынешнем виде имеет право на существование. Более того, я верю, что в таком состоянии, в котором он есть сегодня, Президент никогда не согласится поставить под ним свою подпись», - сказала А.Герман.

Она отметила, что общество еще очень хорошо помнит, как людей заключали за их высказывания.

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По словам А.Герман, закон является неприемлемым, и в нынешнем виде он угрожает не только журналистам, но и любому гражданину, слова которого могут быть истолкованные как клевета. «При том, что наши суды являются сегодня далекими от европейского стандарта, – сейчас допускать этого нельзя», - добавила А.Герман.

Отвечая на вопрос о целесообразности Президенту сейчас высказать свою позицию об этом законопроекте, А.Герман отметила, что сначала этот документ должен к нему поступить. «К Президенту не поступали такие законопроекты, он не знакомился с этим документом», - сказала она, добавив, что В.Янукович сможет высказать свою позицию в определенный срок после того, как к нему поступит закон.

Она убеждена, что позиция Президента будет «очень ответственной, и она будет отвечать высоким стандартам его гарантий защиты прав и свобод украинцев».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека», внесенный народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским.

Законопроект поддержали фракции Партии регионов, КПУ и Народной партии.

Положениями законопроекта предусмотрено установление уголовной ответственности за совершение такого общественно опасного деяния, как «клевета», которая будет заключаться в умышленном распространении заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство другого человека или подрывают его деловую репутацию, при условии, что такие действия влекут за собой тяжелые последствия.

В законопроекте предусмотрено, что клевета, то есть умышленное распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство другого человека или подрывают его деловую репутацию, если такие действия повлекли за собой тяжелые последствия, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до одного года, или ограничением свободы до двух лет.

Клевета, совершенная путем публичного демонстрирования в произведениях или средствах массовой информации, или совершенная следователем, прокурором или судьей - наказывается штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

В законопроекте предусмотрено, что это же деяние, соединенное с обвинением человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -

наказывается ограничениям свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.