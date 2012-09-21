Тюремщики говорят, что Луценко на здоровье не жаловался

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, который отбывает наказание в Менской исправительной колонии, не подавал никаких жалоб относительно состояния своего здоровья.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины «в ответ на заявление Ирины Луценко относительно состояния здоровья осужденного Ю.Луценко».

ГПтС информирует, что Ю.Луценко в Менской исправительной колонии Черниговской области (№91) находится под постоянным наблюдением медицинского персонала учреждения.

«Каких-либо жалоб, пожеланий или заявлений от самого осужденного в адрес администрации учреждения не поступало. Об отсутствии претензий к медперсоналу колонии свидетельствуют соответствующие письменные заявления самого Ю.Луценко», - сказано в документе.

*** На днях И.Луценко в интервью «5-у каналу» заявила, что ее муж жаловался на боль и головокружение. При этом она подчеркнула, что Ю.Луценко не оказали медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко с декабря 2010 года до 31 августа 2012 года содержался в Лукьяновском СИЗО. Он длительное время голодал в знак протеста против решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.Луценко ухудшилось, в частности, у него больная печень и поджелудочная железа. Врачи диагностировали у экс-министра функциональный гепатит.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко.

17 августа Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.

В настоящее время он отбывает наказание в Менской исправительной колонии.