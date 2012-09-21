Ассоциация городов Украины проводит в Киеве «День ДИАЛОГА»

Ассоциация городов Украины в рамках совместного с Агентством США по международному развитию (USAID) проекта «Инициатива защиты прав и представления интересов местного самоуправления в Украине (ДИАЛОГ)» проводит 27 сентября 2012 года "День ДИАЛОГА".

В мероприятии примут участие около 400 городских глав городов-членов АГУ из всех областей Украины, руководители органов местного самоуправления, народные депутаты Украины, министры, эксперты, ученые. Ожидается участие Премьер-министра Украины Н.Я. Азарова.

Состоится диалог между представителями органов местного самоуправления и центральных органов государственной власти с целью выработки общей позиции в вопросах развития местного самоуправления и решения конкретных проблем обеспечения жизнедеятельности украинских обществ.

«День ДИАЛОГА» будет состоять из двух пленарных сессий и пяти тематических заседаний. На тематических заседаниях, которые будут проходить параллельно, городские головы совместно с представителями органов государства власти обсудят проблемы местного самоуправления по направлениям:

1. бюджетное обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления

2. жилищно-коммунальное хозяйство и энергообеспечения территориальных общинах

3. служба в органах местного самоуправления

4. земельные отношения

5. реализация нового антикоррупционного законодательства и законодательства об обеспечении доступа к публичной информации

«День ДИАЛОГА» начнется в 13.30 в Международном выставочном центре по адресу: г.Киев, Броварской проспект, 15.

В 14.30. будет проведена пресс-конференция с участием руководителей АГУ.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте Ассоциации.

Аккредитация СМИ проводится по телефону: (044) 486-28-12; e-mail: L_mishenina@auc.org.ua (контактное лицо Леся Мишенина). Внимание! Аккредитация открыта до 17.00 26 сентября 2012 года.