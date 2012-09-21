Кабмин будет работать над бюджетом еще 2-3 недели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Краматорске Донецкой области на брифинге первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

Он напомнил, что на сегодня Верховная Рада приняла решение работать один раз в неделю в пленарном режиме до завершения избирательной кампании.

«Соответственно, то количество нормативных и законодательных актов, которые ей необходимо принять, на мой взгляд, не позволяет качественно рассматривать бюджет», - сказал первый вице-премьер.

«С точки зрения подготовки (нового проекта бюджета – УНИАН) – это две, максимум три недели, а принятие бюджета уже не от нас зависит», - сказал В.Хорошковский.

Отвечая на вопрос УНИАН о том, какие экономические параметры будут заложены в новом проекте бюджета, В.Хорошковский сказал, что об этом пока говорить преждевременно, однако все будет учтено, чтобы бюджет был сбалансированным.

«Вы же сами знаете, что на сегодняшний день нам Верховная Рада вернула этот документ. Поэтому сейчас бессмысленно, чтобы не бередить умы, есть смысл нам его доработать и уже, безусловно, направить не только те макроэкономические показатели, которые указаны в бюджете, начиная с номинального и реального ВВП, а также бюджета консолидированного и государственного... безусловно, нам необходимо добавить и расчетный курс доллара, и расчетную величину стоимости газа, и это, безусловно, повлияет на всю экономику. И только после этого мы повторно подадим этот документ в Верховную Раду», - объяснил В.Хорошковский.

Он также выразил уверенность в том, что новый проект бюджета «будет социально направлен и сбалансирован».

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины В.Литвин в субботу, 15 сентября, вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.