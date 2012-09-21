Суд по делу Пукача решил допросить дополнительно еще 11 свидетелей

Как сообщила УНИАН В.Теличенко, таким образом суд сегодня удовлетворил ее ходатайство.

"Суд удовлетворил мое ходатайство и допросит всех дополнительных 11 свидетелей, которых я заявляла", - сказала она, заметив, что назвать их фамилии сейчас не может, во избежание давления на них.

В то же время В.Теличенко подчеркнула, что сегодня суд заканчивает допрос последнего из 13 свидетелей, которые были указаны стороной государственного обвинения.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября адвокат вдовы Г.Гонгадзе М.Гонгадзе Валентина Теличенко попросили суд дополнительно допросить по делу А.Пукача ряд свидетелей, заявленных стороной обвинения. «В четверг я заявила первое ходатайство о допросе дополнительных свидетелей. Оно включает 11 лиц, но оно не является последним. Эти свидетели уже допрашивались со стороны обвинения, однако в отношении них необходимо установить при допросе еще некоторые обстоятельства», - сказала В.Теличенко.

Она выразила сожаление, что дело А.Пукача слушается в закрытом режиме, поскольку несмотря на многочисленные заявления стороны обвинения отдельных свидетелей можно было допрашивать в открытом режиме судебного слушания, так как они не имели и не имеют допусков к государственной тайне.

Тогда суд принял к рассмотрению ее ходатайство и объявил перерыв в судебном заседании до 21 сентября.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева рассматривает дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

Генеральная прокуратура 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу это уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.