Советник Коморовского посетил Тимошенко в больнице

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, разрешение на данное посещение предоставлено на основании статей 6 и 24 Уголовно-исполнительного кодекса Украины.

Как отметили в ГПтС, сама Ю.Тимошенко дала письменное согласие на ее посещение советником Президента Республики Польша.

Одновременно украинская сторона проинформирована Т.Мазовецкого, что во время посещения медзаведения необходимо учитывать рекомендации немецких врачей клиники "Шарите" о том, что значительное количество встреч с Ю.Тимошенко негативно влияет на процесс ее реабилитации, в связи с чем они рекомендовали максимально ограничить количество встреч с пациенткой во время ее пребывания в стационарном заведении и сосредоточиться именно на ее реабилитационном процессе.

"Встреча господина Т.Мазовецкого с осужденной Ю.Тимошенко проходила в комнате для посетителей (возле медицинской палаты). По окончании встречи господин Т.Мазовецкий поблагодарил представителей ГПтС и ЦКБ «Укрзализныци» за предоставленную возможность пообщаться с осужденной Ю.Тимошенко", - отметили в пресс-службе.