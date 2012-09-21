Грищенко: Украина не будет реагировать на призывы ЕС освободить Тимошенко

Об этом К.Грищенко заявил на интервью изданию Die Presse, сообщает “Украинская правда”.

На замечание, что ЕС ставит подписание Соглашения об ассоциации с Украиной в зависимость от освобождения Ю.Тимошенко, К.Грищенко ответил: "Мы не собираемся ничего делать. Наша судебная система должна работать и опираться на факты".

Он намекнул, что друзьям Украины не следует давать советы лишь из сочувствия к харизматичным политикам, не зная точно, что произошло.

"Мы слишком долго были под властью Москвы, когда они говорили нам, что мы должны делать", - добавил К.Грищенко.

Он также не считает, что уголовные дела против Ю.Тимошенко – личная месть Президента Украины Виктора Януковича.

К.Грищенко подчеркнул, что в результате подписания Ю.Тимошенко газового контракта с Россией Украина понесла огромные убытки, тогда как Германия и Россия удовлетворены контрактом.