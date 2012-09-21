За кандидата от ПР агитируют таблетками от диареи

Об этом "Главному" сообщили жители райцентра.

Как известно Остапчук является выдвиженцем Партии регионов и баллотируется по 177-му избирательному округу.

В пакетике с медикаментами находились агитационные материалы.

Обращает на себя внимание набор медпрепаратов. Среди валидола, ваты, бинтов и "зеленки" - "Лоперамид", лекарственное средство, обладающие противодиарейным действием.

По информации издания, работники изюмской больницы, которая находится в районе местного вокзала, разносили пакеты с медикаментами по домам и квартирам, в которых живут люди преклонного возраста.