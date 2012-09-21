Оппозиция требует наказать судью

Об этом идет речь в заявлении объединенной оппозиции “Батьківщина”, текст которого передан УНИАН.

“Объединенная оппозиция «Батьківщина» сообщает, что ее юристы успешно обжаловали постановление в апелляционной инстанции. Решение судьи уже отменено, а производство по делу закрыто”, - говорится в сообщении.

При этом объединенная оппозиция «Батьківщина» требует лишить статуса судьи и привлечь к уголовной ответственности судью Соломенского райсуда из-за неправосудного постановления которой была жестоко избита активистка, распространявшая агитационные материалы «Батьківщини».

В “Батьківщині” напомнили, что 18 сентября в Соломенском районном суде состоялось рассмотрение дела по иску кандидата в народные депутаты от Партии регионов Максима Луцкого к ВО «Батьківщина», в котором он требовал запретить распространение объединенной оппозицией агитационных материалов. При этом судья Людмила Шереметьева при рассмотрении дела по этому иску вынесла решение, которым был наложен арест на тираж печатного материала «Батьківщини», запрещено его распространение и изъят из оборота.