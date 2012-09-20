Ефремов убеждает, что регионалы готовы смягчить закон о клевете

Фракция Партии регионов готова рассмотреть предложения журналистов по смягчению законопроекта о клевете. О таком в эфире «5 канала» заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Предвидя данную дискуссию по этому направлению, я, когда разговаривал с журналистами, сказал следующее, и поверьте – это работающий механизм, потому что мы не раз его проходили: законопроект принят в первом чтении, давайте мы договоримся, вы возьмите его почитайте, потому что многие не читая законопроект сделали заключение. Если вы прочитаете закон, и посчитаете, что там что-то не соответствует, или надо где-то смягчить, или ещё что-то – мы готовы во фракции рассмотреть все ваши предложения, и сделать документ, который бы улучшал жизнь нашего общества»,- заявил политик.

«Если вас настораживает то, что могут привлечь к ответственности, тогда давайте определим какие-то критерии, которые были бы ясные и чёткие – что такое клевета, и только суд, в конечной инстанции может дать окончательное решение по этому вопросу», - добавил он.