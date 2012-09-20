Евродепутат: имидж Украины в очередной раз пострадал

Об этом он заявил в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“До последнего времени Украина имела самый высокий уровень свободы СМИ среди стран СНГ. Угроза заключением за клевету может серьезно угрожать этой позиции”, - сказал евродепутат.

“Возобновление очень сурового закона может угрожать свободе слова. Журналисты будут бояться критиковать политиков, бизнесменов, чиновников. Это имеет особое значение в контексте последнего давления на телеканал TBi”, - сказал П.Коваль.

Как председатель делегации по связям с Украиной он подчеркнул, что в очередной раз имидж Украины пострадал накануне парламентских выборов.

“Юлия Тимошенко и Юрий Луценко в тюрьме, давление на TBі и теперь усиление закона. Общественному мнению будет сложно поверить, что это делается в интересах страны, а не в интересах правящей власти. Что касается европейских институтов, то это - четкий мессидж, что украинская власть намерена усилить свой контроль над СМИ”, - заявил председатель делегации Европарламента по связям с Украиной.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент одобрил в первом чтении проект закона, который предусматривает криминализацию клеветы. Новый проект предусматривает, что клевета может караться заключением на срок до 3 лет.