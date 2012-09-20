Международная федерация журналистов поддержала коллег в Украине
07:08, 20 сентября 2012Политика
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Международная федерация журналистов и ее региональное подразделение - Европейская федерация журналистов - осудили законопроект о введении в Украине уголовной ответственности за клевету.
Международная федерация журналистов поддержала коллег в Украине
Об этом УНИАН сообщили в Независимом медиа-профсоюзе Украины.
«Этот закон будет еще одним гвоздем в гроб свободы слова Украины, - сказал президент Международной федерации журналистов Джим Бомбела. - Мы призываем украинских парламентариев еще раз подумать и отказаться от регрессивного шага в прошлое».
По словам президента Европейской федерации журналистов Арне Кёнига, «этот закон направлен на то, чтобы заставить замолчать критиков и прекратить коррупционные расследования».
«Мы полностью поддерживаем членов нашей организации, которые проводят кампанию по противодействию этой угрозе своей профессии и демократии», - сказал А.Кёниг.
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