Международная федерация журналистов поддержала коллег в Украине

Об этом УНИАН сообщили в Независимом медиа-профсоюзе Украины.

«Этот закон будет еще одним гвоздем в гроб свободы слова Украины, - сказал президент Международной федерации журналистов Джим Бомбела. - Мы призываем украинских парламентариев еще раз подумать и отказаться от регрессивного шага в прошлое».

По словам президента Европейской федерации журналистов Арне Кёнига, «этот закон направлен на то, чтобы заставить замолчать критиков и прекратить коррупционные расследования».

«Мы полностью поддерживаем членов нашей организации, которые проводят кампанию по противодействию этой угрозе своей профессии и демократии», - сказал А.Кёниг.