Хорошковский называет закон о клевете преждевременным
22:50, 19 сентября 2012Политика
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Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский называет преждевременным введение закона об ответственности журналистов за клевету.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Хорошковский сказал на брифинге.
«Я соглашаюсь с теми высказываниями и той точкой зрения, что, к сожалению, в нашей стране в силу того, что нет доверия к судам, мы не можем принимать такое жесткое законодательство», - сказал В.Хорошковский, подчеркнув, что это его личная точка зрения.
«Я считаю, что на сегодняшний день это точно преждевременно, а, возможно, в такой форме даже неприемлемо», - сказал он.
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