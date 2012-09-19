Хорошковский называет закон о клевете преждевременным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Хорошковский сказал на брифинге.

«Я соглашаюсь с теми высказываниями и той точкой зрения, что, к сожалению, в нашей стране в силу того, что нет доверия к судам, мы не можем принимать такое жесткое законодательство», - сказал В.Хорошковский, подчеркнув, что это его личная точка зрения.

«Я считаю, что на сегодняшний день это точно преждевременно, а, возможно, в такой форме даже неприемлемо», - сказал он.