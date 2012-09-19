Ющенко призвал журналистов сплотиться

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Такое решение вредно, потому что принесет очень много вреда демократическому пространству, данный документ не соответствует европейскому духу и усилит инструменты давления на журналиста», – сказал он, комментируя принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта.

В.Ющенко отметил, что свобода слова является ключевым условием демократии.

«Свобода слова – это фундаментальная ценность демократии. Если у вас отнимают свободу слова, ты не можешь реализовать свободу выбора, свободу бизнеса, другие гражданские свободы», – сказал В.Ющенко и призвал журналистов выступить в защиту свободы слова.

«Я призываю журналистов быть монолитными в своей реакции на эту репрессивную несправедливость», – сказал лидер «Нашей Украины».