Ющенко призвал журналистов сплотиться
Экс-президент Украины, лидер партии «Наша Украина» Виктор Ющенко считает недопустимым законодательное ограничение свободы слова при условиях, когда доверие к украинским судам является минимальным.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».
«Такое решение вредно, потому что принесет очень много вреда демократическому пространству, данный документ не соответствует европейскому духу и усилит инструменты давления на журналиста», – сказал он, комментируя принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта.
В.Ющенко отметил, что свобода слова является ключевым условием демократии.
«Свобода слова – это фундаментальная ценность демократии. Если у вас отнимают свободу слова, ты не можешь реализовать свободу выбора, свободу бизнеса, другие гражданские свободы», – сказал В.Ющенко и призвал журналистов выступить в защиту свободы слова.
«Я призываю журналистов быть монолитными в своей реакции на эту репрессивную несправедливость», – сказал лидер «Нашей Украины».