Третьяков: Мы знаем как вернуть Киеву местное самоуправление

19 сентября в УНИАН состоялась пресс-конференция народного депутата Украины Александра Третьякова на тему «Как вернуть Киеву местное самоуправление».

В ходе пресс-конференции оппозиционный депутат Третьяков, баллотирующийся на парламентские выборы по 218-му мажоритарному округу столицы, представил свою программу действий, направленную на то, чтобы вернуть киевской общине реальное самоуправление.

«Работая в округе, я увидел собственными глазами, как идет процесс самоорганизации жителей столицы. Люди больше не верят власти, они хотят взять инициативу в свои руки. Они обращаются в мои приемные с инициативами, под которыми стоят десятки и даже сотни подписей жителей одного дома. Эти обращения касаются, казалось бы, обычных вещей - просят помочь заменить трубы водоснабжения, установить детскую площадку или ввести дом в эксплуатацию. Но таким объединениям граждан часто не хватает опыта, поддержки, координации и полномочий», - рассказал политик, продемонстрировав журналистам коллективные обращения граждан.

По словам Третьякова, массовые обращения граждан к нему, как к народному депутату, тесное сотрудничество жителей Святошинского и Оболонского районов с его общественными приемными стали основой для идеи совместить эти инициативы людей с полномочиями народного депутата.

«Мои приемные отныне становятся центрами самоорганизации Святошинского и Оболонского районов Киева. Мы знаем как вернуть Киеву местное самоуправление. И предлагаем гражданам действенные механизмы реализации их прав. Будем совместно вырабатывать законодательные предложения для возвращения системы народовластия в столицу. Вместе мы заставим киевскую власть прислушаться к голосу общины», - отметил оппозиционный депутат.

Механизм, предлагаемый Третьякова, в частности, предусматривает создание института «выборных», которым жители отдельных домов делегируют полномочия представлять их интересы. «Выборные» будут работать в тесном контакте с приемными народного депутата Третьякова, где обращения и инициативы жителей округа будут обрабатываться с целью создания пошагового плана их реализации. Таким образом, центры самоорганизации на базе приемных будут выполнять функции несуществующих ныне районных советов. Со своей стороны, Третьяков намерен реализовывать инициативы граждан, пользуясь предусмотренными для него законом полномочиями, как народного депутата.

По мнению Третьякова, эта инициатива станет первым шагом к возвращению киевлянам прав на осуществление местного самоуправления. Кроме того, оппозиционный депутат отмечает, что центры самоорганизации жителей столицы на базе его общественных приемных будут работать и после выборов.

«В Киеве уже длительное время нет всенародно избранного мэра, уже два года как ликвидированы райсоветы, столицей руководит наместник Банковой, который защищает интересы своих хозяев, а не интересы людей, которые его избрали. Режим Януковича боится самоорганизации граждан. Недовольство нынешней властью растет и это впоследствии может породить новый Майдан. А именно свержение нынешнего режима является одной из главных задач моего похода в Верховную Раду», - отметил политик.

По словам Третьякова, в будущем парламенте он будет работать над созданием демократического большинства. «Вместе с «УДАРом», Объединенной оппозицией и сильными мажоритарным депутатами мы инициируем импичмент Президенту, отмену неприкосновенности главы государства и депутатов, отзыв депутатов всех уровней, возрождение районных советов в столице и выборы мэра Киева в два тура», отметил политик.

Оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах 2012 года по мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.